Büyükşehir'in raketleri üst lige yükseldi

Ligi'ne çıkmaya hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kadın Masa Tenisi Takımı, terfi liginde göstermiş olduğu performansla bir üst lig olan Türkiye Masa Tenisi 3. Ligi'ne çıkmaya hak kazandı. Nevşehir'de düzenlenen maçlar kıyasıya mücadelelere sahne olurken, Türkiye'nin birçok şehrinden toplam 23 takım müsabakalara katıldı. Alınan sonuçların ardından başarılarının devam edeceğini ifade eden Kulüp Antrenörü Semih Yenihayat, “Bugün hem şehrimizi hem de kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Verilen mücadelenin sonuçlarını hep birlikte aldık, bundan sonraki süreçte de almaya devam edeceğiz. Bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce ve Kulüp Başkanımız Cevat Ekşi'ye çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.