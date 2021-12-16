Büyükşehir'in sporcuları liderlik kürsüsünde

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kick boks sporcuları Antalya'da gerçekleştirilen ‘Genç Yıldız' ve ‘Büyükler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda önemli başarılar elde ederek liderlik kürsüsüne çıktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin sporcuları, son dönemde Türkiye ve dünyada gerçekleştirilen müsabakalarda önemli başarılar elde ediyor. Milli Takım seviyesindeki sporcularıyla Türk Bayrağı'nı dalgalandıran Büyükşehir Belediyesi, genç isimlerle Antalya'da gerçekleştirilen ‘Genç Yıldız' ve ‘Büyükler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na katıldı. Sporcular, çıktıkları müsabakalarda bir çok kategoride liderlik başarısı elde etti.

Büyükler kategorisinde Ayşe Kaplan, Hale Toka, Yasin Donat ve Hasan Alemdar, gençler kategorisinde Osman Çokdüşünür ve yıldızlar kategorisinde hikmet Çağatay Özden şampiyon oldu. Gençlerde, Elif Azra Bakır, yıldızlarda Berat Genç ikinci oldu. Yine büyüklerde Hasan Alemdar, gençlerde Kerem Yiğit Başak ile Abdullah Emir Akça, yıldızlarda ise İsmet Deniz Aslan üçüncülüğü elde etti.