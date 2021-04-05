Büyükşehir'in Türkiye ikincisi sporcuları Milli Takımda

TGF'nin 2021 yılı faaliyet programında yer alan 23 yaş altı Türkiye Şampiyonasına katılan Büyükşehir güreş takımı sporcularından Mükremin Aktaş 60, Bedirhan Tan 87 ve Abdülsamet Başar 72 kiloda Türkiye İkincisi olarak milli takıma seçildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Güreş takımı Türkiye Güreş Federasyonunun (TGF) 2021 yılı faaliyet programında yer alan 23 yaş altı Türkiye Şampiyonasına katıldı. Antalya'da düzenlenen şampiyonada 48 kulüp mücadele ederken topladığı 78 puan ile Büyükşehir güreş takımı şampiyonayı üçüncü olarak tamamladı.

Aynı zamanda milli takım seçmeleri niteliği taşıyan şampiyonada Büyükşehirli sporculardan Mükremin Aktaş 60 kiloda, Bedirhan Tan 87 kiloda, Abdülsamet Başar ise 72 kiloda Türkiye ikinciliği elde ederek 6-9 Nisan tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek Uluslararası turnuvada ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Antalya'da düzenlenen 23 yaş altı Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde derece elde ederek milli takıma seçilen sporcularımız Mükremin Aktaş, Bedirhan Tan ve Abdülsamet Başar'ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Şampiyonada takım halinde topladığı 78 puanla 48 kulüp içerisinde üçüncü olan güreş takımımızı kutlarız” ifadelerine yer verildi.