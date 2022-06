Büyükşehir'le doğada keşif: Zirvede unutulmaz bir manzarayla son buldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı doğa yürüyüşleri devam ediyor. Yürüyüş için belirlenen ekip hafta sonu Serdivan Kırantepe'nin zirvesine ulaştılar. Spor ve egzersiz yapan grup, günü Sapanca Gölü manzarasıyla ölümsüzleştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunun başlamasıyla doğa yürüyüşlerine de başladı. Pandemi sebebiyle uzun süredir yapılamayan doğa yürüyüşleri ciddi bir ilgi gördü. Yürüyüş grubunun belirlenmesi için açılan kayıtlara kısa sürede yüzlerce kişi başvuru yaptı. Büyükşehir bünyesinde oluşturulan ekip, doğa yürüyüşleri için başvuruları aldı ve kadro belirlendi. İlk yürüyüş geçtiğimiz hafta Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilmişti.

Doğanın tam ortasında, tabiatın güzelliklerini keşfeden grup yürüyüşlere unutulmaz bir programla başladı. Son program ise geçtiğimiz gün Serdivan Kıran Tepe'de yapıldı. İlçenin yerleşim alanına yakın bir noktasında toplanan doğa yürüyüşü ekibi zirveye doğru adımlar atmaya başladı. Yeşilin her tonunu barındıran ve harika bir manzaraya sahip olan Serdivan Kıran Tepe (Paraşüt Tepe) zirvelerine doğru yürüyen grup hayatları boyunca unutamayacakları bir deneyim yaşadı.

Hep bir arada tam ekipmanla uzman isimlerin öncülüğünde yürüyüşlerini gerçekleştiren kalabalık grup zirveye vardığında harika bir Sapanca Gölü manzarasıyla buluştu. Bu yürütüşü çekildikleri göl manzaralı doğa fotoğraflarıyla ölümsüzleştiren doğa yürüyüşçüleri organizasyon için Büyükşehir'e minnet duygularını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesinde yaşıyor olmak her bir vatandaşımız için ayrıcalıktır. Yeşilin her tonunu barındıran, tabiat varlıklarının en nadide eserlerine ev sahipliği yapan Sakarya'mızda tüm vatandaşlarımızı güzellikleri anlatmak, onları doğayla buluşturmak için yeni bir programa başladık. Kayıtlarımız son buldu ancak yürüyüş alanlarına kendi imkanlarıyla ulaşan vatandaşlarımız her hafta farklı noktalara bu serüvene dahil olabilir” denildi.