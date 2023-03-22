İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Büyükşehirli sporcu Türkiye ikincisi oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu, Kocaeli’de düzenlenen Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu, Kocaeli'de düzenlenen Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları, arka arkaya elde ettikleri şampiyonluklarla adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye Judo Federasyonu tarafından Kocaeli'de düzenlenen Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'na katılan Ece Zurnacı, 78 kilogramda Türkiye ikincisi oldu. 15-16 Mart tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya 57 ilden 870 sporcu katıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.