İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehirli sporcudan Türkiye rekoru

2.

Uluslararası İzmir Maratonu'na katılan Büyükşehirli sporcu Ali Turan, 60-65 yaş kategorisinde Türkiye rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.


Uluslararası İzmir Maratonu'na katılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Ali Turan, 60-65 yaş kategorisinde Türkiye rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. 42 kilometrelik etabı 3 saat 7 dakikada tamamlayan Turan, kendi yaş kategorisinde Türkiye rekoru kırdı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye rekoru kıran Ali Turan tebrik edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.