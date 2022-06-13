İhlas Haber Ajansı

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Büyükşhirli koşucu Van'da altın madalya kazandı

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Van Denizi Yarı Maratonu'na katılan Büyükşehir Belediyesi sporcusu Ali Turan, 21 kilometreyi en hızlı şekilde tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu.


Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün veteran sporcusu Ali Turan, Van Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Van Denizi Yarı Maratonu' ve halk koşusu yarışlarında altın madalya kazandı. Kent tarihinde ilk olma özelliği taşıyan maraton koşusunda 21 kilometre yarışan Ali Turan, madalyanın sahibi oldu. Başarılarına bir yenisini daha ekleyen Turan, Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından tebrik edildi.

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