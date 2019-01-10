CADDER Başkanı Turgaç, köpek ısırmaları hakkında konuştu

Sakarya'nın en işlek caddelerinden biri olan Çark Caddesinde başı boş köpeklerin vatandaşlara saldırarak ısırma vakalarının artması sonrasında Çark Caddesi Esnaf ve İş Adamları Derneği Başkanı Kemal Turgaç basın açıklamasında bulundu. Turgaç yaptığı açıklamada, "Maalesef ki bu kadim dostlarımızın şehrin en kalabalık caddesinde sayıları ve yaramazlıkları her geçen gün artmaktadır. Onlar zor şartlarda yaşayan ve psikolojileri bozuk olan dostlarımızdır. Bu yüzden farkında olmadan bizlere bazen zarar verebiliyorlar. Son on beş gün içinde üç tane ısırılma vakası yaşamış bulunuyoruz. Bizler hem onların hem de bizim için en doğru kararı vermemiz gerekiyor. İleride bizleri daha derinden üzebilecek bir konuyu başımıza gelmeden çözümlemeli sorumlu davranmamız hepimizin öncelikli görevidir. Bu bilinçten yola çıkarak bu basın toplantısını düzenlemiş bulunmaktayız. Amacımız onları dışlamak onlardan tamamen kurtulmak değildir. Tam aksine onların daha iyi bir yaşam için en doğru alana gitmelerini sağlamaktır. İnsanlara zarar vermelerini engellemektir buradan bu konunun muhatabı ve sorumlularını göreve çağırmak istiyoruz. Lütfen bu konuyu önceliğinize alın hiçbir canlı zarar görmesin, üzülmesin, tek gayemiz budur" dedi.