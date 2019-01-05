Caddeye dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde caddeye dönmek isteyen bir otomobile başka bir otomobil çarptı. 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde bulunan Akyazı Belediyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil, Ada Caddesi üzerinden başka caddeye dönmek isteyen otomobile çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. Yaralı, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.