Caddeye inen tilki kamerada

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde gece saatlerinde yerleşim alanlarının da bulunduğu caddeye inen tilki, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Dün gece saatlerinde Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde yerleşim alanlarının da bulunduğu caddeye tilki indi. Bir süre boyunca kendisini cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşa aldırış etmeden çevrede dolaşan tilki, daha sonrasında gözden kayboldu. Caddeye inen tilki gören vatandaş ise bu anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.