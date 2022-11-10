Çadır kampında uygulamalı eğitim

SUBÜ Turizm Fakültesi öğrencileri Kamp Yönetimi dersi çerçevesinde Sülüklü Göl'de çadır kampı yaparak uygulamalı eğitim aldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi öğrencileri, Kamp Yönetimi dersi çerçevesinde Sülüklü Göl'de çadır kampı yaptı. Öğretim Görevlisi Hasip Cana rehberliğindeki öğrencilere kamp çantasında bulunması gereken malzemeler, doğada yaşam kuralları, çadır kurma ve toplama, çevre temizliği, kamp ateşi yakma, yeni rota arayışları gibi konularda bilgiler verildi. 25 kişilik grup ormanda dağ yürüyüşü yaptığını aktaran Hasip Cana, "Öğrencilerimizin doğayla iç içe zaman geçirmesi, özgüvenlerinin gelişmesi, günlük rutinlerinden ayrılarak yeni yerler keşfetmesi ve görmesi için derse de katkı sağlayacağını düşündüğümüz böyle bir uygulama düzenledik. Bu tarz ders ve etkinliklerin sosyal ilişkilere olumlu yansımaları olacağını, doğaya karşı bilinç oluşturacağını ve doğada yaşama koşullarını öğreteceğini düşünüyoruz" dedi.