Çağrı merkezini ziyaret eden Vali Nayır ile vatandaş arasında ilginç diyalog

Vali Nayir'in ziyaret esnasında vatandaştan gelen çağrıları cevapladığı anlar ise samimi görüntülere sahne oldu.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, firmanın hizmet binasını gezerek çalışanlara kolaylıklar diledi. Daha sonrasında firmanın çağrı merkezini de ziyaret eden Vali Nayir, burada Osman Bozkan isimli vatandaştan gelen çağrıyı cevapladı. Vali Ahmet Hamdi Nayir'in, vatandaştan gelen doğalgaz bağlantısı ile ilgili talebini aldığı anlar samimi görüntülere sahne oldu.

Ziyaret esnasında konferans salonunda şirketin tanıtımı ve sosyal sorumluluk projelerine dair videoyu izleyen Vali Nayir, şirketin Sakarya'daki yatırımlarının önemli olduğunu belirtti.