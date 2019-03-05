İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çağrı merkezini ziyaret eden Vali Nayır ile vatandaş arasında ilginç diyalog

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, şehirde bulunan bir firmanın hizmet merkezini ziyaret etti.

Vali Nayir'in ziyaret esnasında vatandaştan gelen çağrıları cevapladığı anlar ise samimi görüntülere sahne oldu.


Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, firmanın hizmet binasını gezerek çalışanlara kolaylıklar diledi. Daha sonrasında firmanın çağrı merkezini de ziyaret eden Vali Nayir, burada Osman Bozkan isimli vatandaştan gelen çağrıyı cevapladı. Vali Ahmet Hamdi Nayir'in, vatandaştan gelen doğalgaz bağlantısı ile ilgili talebini aldığı anlar samimi görüntülere sahne oldu.


Ziyaret esnasında konferans salonunda şirketin tanıtımı ve sosyal sorumluluk projelerine dair videoyu izleyen Vali Nayir, şirketin Sakarya'daki yatırımlarının önemli olduğunu belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.