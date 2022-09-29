İhlas Haber Ajansı

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Çaldığı otomobille geziyordu, kovalamacanın ardından yakayı ele verdi

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde otomobil çalan şüpheli, jandarma ekiplerinin kovalamacası neticesinde yakalandı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde otomobil çalan şüpheli, jandarma ekiplerinin kovalamacası neticesinde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana gelen otomobil hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçen Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı Hızır Timi ekipleri, otomobilin Kaynarca istikametine doğru seyir halinde olduğunu tespit etti. Motosikletli ekipler, kilometrelerce süren takip neticesinde çalıntı aracı Karasu-Kaynarca yolu Üçoluk Mahallesi mevkiinde durdurdu. Çaldığı araçla birlikte suçüstü yakalanan G.B., gözaltına alınarak Kocaali İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

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