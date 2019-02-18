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Çaldıklar malları sosyal medyada satan suç örgütü yakalandı: 6 gözaltı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde çaldığı değerli eşyaları sosyal medya üzerinden satan suç şebekesi jandarmanın yaptığı operasyon sonucu yakalandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çaldığı değerli eşyaları sosyal medya üzerinden satan suç şebekesi jandarmanın yaptığı operasyon sonucu yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Hendek ilçesinin Sümbüllü, Karadere ve Gündoğan Mahallelerinde geçen aylarda hırsızlık olaylarında çok sayıda, ağaç kesme motoru, ot kesme motoru ve LCD televizyon gibi değerli eşya çalınması sonucunda jandarma ekiplerine ihbarda bulunuldu. Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından yürütülen takip sonucu suç örgütünün bir araç kiralama firmasından araç kiralayarak hırsızlık olaylarında kullandıkları tespit edilen, A.K., A.S., E.S., A.M.Ç., G.Ş., ve İ.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar sorgu esnasında çaldıkları eşyaları bir sosyal medya kanalında sattıklarını itiraf etti. Jandarma tarafından çalıntı eşyaları satın alan kişilere ulaşılarak muhafaza altına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K ve E.S. iki şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan diğer dört şahsın adliye işlemleri devam etmektedir.

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