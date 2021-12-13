Çaldıkları malları 10 bin liraya satan 7 şüpheliden 6'sı yakalandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde ev ile depolardan fındık, ceviz, televizyon, çim biçme makinesi çalan ve bunları 10 bin 305 liraya satan 7 şüpheliden 6'sı yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Erenler ilçesi Çaybaşıyeniköy Mahallesinde T.K, Ş.Y. ve H.Y, ev ile depolarından fındık, ceviz, televizyon ve çim biçme makinelerinin çalınması sonrasında jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Erenler İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri, yaptıkları inceleme sonrasında olayları gerçekleştiren A.A., F.K., F.T., A.D., E.K., A.M.K. ve E.M.'yi tespit etti. Ekiplerin yaptıkları operasyon kapsamında 7 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı. İfadelerinde, çaldıkları malları toplamda 10 bin 305 lira karşılığında sattıkları öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalıntı olduğu tespit edilen mallar bulunarak sahiplerine teslim edildiği, E.M. isimli şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.