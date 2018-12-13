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Çalınan motosiklet polis ekiplerince bulundu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir vatandaşın evinin önünden gece yarısı çalınan motosiklet polis ekiplerince kısa süre içerisinde bulundu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir vatandaşın evinin önünden gece yarısı çalınan motosiklet polis ekiplerince kısa süre içerisinde bulundu.


Olay, Adapazarı ilçesi Ozanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cüneyt Üstüner isimli vatandaşın motosikleti kimliği belirsiz kişi veya kişilerce evinin önünden çalındı. Sabah uyandığında motosikletin olmadığını fark eden Üstüner durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, motosikleti Erenler ilçesinde bularak sahibine teslim etti.


Motosikleti çalan şüphelinin ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

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