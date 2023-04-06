Çalınan motosikletini bir aydır arıyordu, sanayide terk edilmiş bulundu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde deposundan çalınan ve bir aydır kayıp olan motosikletini, polis ekipleri sanayide terk edilmiş halde buldu. Motosikletini geri alan sahibi ise “Motorumu sanayi bölgesinde buldular, Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Ömercikler Mahallesi 8019'ncu Sokak'ta Ahmet Pirinç, yaklaşık bir ay önce komşusunun deposuna bıraktığı motosikletini yerinde bulamadı. Durumu ihbar etmesi üzerine polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde kayıp olan motosiklet, yaklaşık bir ay sonra sanayi sitesi içinde bir dükkanın önünde bulundu. Motosiklet üzerinde çalışma yağan ekipler, şase numarasının kazıldığını ve şüphelinin motosikletle hırsızlık yapacağı bölgelerde keşif yaptığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde ise isminin T.C. olduğu belirlenen şüpheli, ruhsatsız silah ve uyuşturucu maddeyle yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

“Motorumu sanayi bölgesinde buldular”

Yaklaşık bir aydan beri motosikletini arayan Ahmet Pirinç, “Bundan bir ay önce motosikletimi yine aynı yerine koymuştum ve baktığımda motorumun yerinde olmadığını gördüm. O günden beri arıyordum. Şimdi motorumu bulduk ve katiyen benim motorum çünkü her yerinden tanıyorum işaretleri belli zaten. Motorumu sivil polis arkadaşlar buldu ve gecenin 03.00'ında beni arayıp motoru teyit etmek için beni çağırdılar. Motorumu sanayi bölgesinde buldular, Allah hepsinden razı olsun, hepsine teşekkür ediyorum” dedi.