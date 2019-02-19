İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çalıntı patpat 1 hafta sonra ormanlık alanda bulundu

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde yaşayan bir vatandaşın evinin önünden çalınan patpat aracı bir hafta sonra başka bir yerde terk edilmiş vaziyette bulundu.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşayan bir vatandaşın evinin önünden çalınan patpat aracı bir hafta sonra başka bir yerde terk edilmiş vaziyette bulundu.



Edinilen bilgiye göre Kocaali ilçesi Hızır Tahiroğlu'na ait patpat gece geç saatlerde Yenimahalle mahallesindeki oturduğu evin önünden çalındı. Sabah kalktıklarından evin önünde patpatının olmadığını fark eden sahibi durumu polise bildirdi. Çalınan araç 1 hafta sonra Karasu'ya bağlı Küçük Karasu Mahallesine bağlı bir ormanlık alanda çalışan işçiler tarafından terk edilmiş halde bulundu.


Bulunan araç sahibine teslim edilirken hırsızların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.