Çalışan anne ve babaları düşünerek gece polikliniği yapmaya başladılar

Sakarya'da faaliyet gösteren Özel Adatıp Hastanesi, çalışan anne ve babaları düşünerek Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında gece polikliniği yapmaya başladı.

Adatıp Sağlık Grubu'na bağlı olarak Sakarya'da faaliyet gösteren hastanede görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Yasir Sarma gece polikliniği yapmaya başladı. Özel Adatıp Hastanesi Yönetimi tarafından, özellikle çalışan anne ve babalar düşünülerek açılan gece polikliniğinde 0 - 14 yaş grubundaki çocukların muayene, tetkik ve takibi yapılmaya başlandı.