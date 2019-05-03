Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri'nin Çalıştayının ön toplantısı gerçekleşti

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri'nin Geleceği Çalıştayı'nın ön toplantısı gerçekleşti.

Toplantıya Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Üniversite Rektörü Fatih Savaşan, bölüm başkanları ve davetliler katıldı.

“Şehrimize geldiğiniz için teşekkür ederiz”

Toplantıda konuşan Sakarya Üniversite Rektörü Fatih Savaşan, “Değişik kademelerinde özel sektörle daha fazla iş birliği yapılmaya başlandı. Bizim üniversitemizde de 7 artı bir yine çalışma ekonomisi tarafından yapılan bir uygulama. Bunun meyveleri hem özel sektörde görülüyor hem de bizim üniversitemizin öğrencilerine ayrı bir ufuk açmış oluyor. Öğrencinin son dönemini iş yerinde geçirmesi mutlaka ona erken başlangıç yapma imkanı da sunmuş oluyor. Özel sektörler daha fazla entegre oldukça bunun somut yansımaları oluyor hem şehre hem üniversiteye. Her ne kadar köklü bir bölüm dahi olsa özellikle yeni kurulan çalışma ekonomisi bölümü veya diğer bölümler birazda hoca kadrosunun müfredatına göre şekillendiriyor. Son yıllarda bir çok üniversitede bu bölümler açılırken oradaki hocalara göre ders müfredatının da oluşturulduğunu görüyoruz. Bu çalışmanın çalışma ekonomisinin sorunlarının tespitinde ve gelecekte alacağı şeklin alacağı vizyonda hayırlar getirmesini diliyorum. Şehrimize geldiğiniz için teşekkür ederiz” dedi.

“Bu davet kıymetli”

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ise yaptığı açıklamada, “Bu tür çalıştaylar da bu yeniliklerin bir başlangıcı bir aracı olması itibariyle kıymetli. Sizlerin bir tecrübe paylaşımında bulunması kendi bölümlerinizle ilgili yeniliklere, gelecekle ilgili farklılıklara imza atacağınız çalışmalar bizler için kıymetli. Her bir üniversite bulunduğu şehre kıymet katıyor. Onun marka değerini yükseltiyor. Çalışma ekonomisi dalında çok sık yapılan bir toplantı değil bu. Bu davet kıymetli. Bu zor coğrafya içerisinde güçlü kalabilmenin yollarından biri olarak iyi yetişmiş insan gücüne katkı sağlayacak bu tür çalıştaylar hem ilimize kıymet katsın hem de ilimizin genel değerlerini yükselterek öğrencilerimize daha güzel şeyler aktarmaya vesile olsun” diye konuştu.