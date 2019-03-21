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Çalıştığı fabrikada can verdi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, çalıştığı geri dönüşüm fabrikasında çarkların arasına düşen işçi hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, çalıştığı geri dönüşüm fabrikasında çarkların arasına düşen işçi hayatını kaybetti.


Olay, D-100 karayolu Yeni Mahalle mevkisinde bir geri dönüşüm fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın yıkama bölümünde çalışan Mustafa Korkmaz (52), dengesini kaybederek çarkların arasına düştü. Olayı fark eden diğer işçiler 112 acil sağlık ekiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri Mustafa Korkmaz'ın öldüğünü belirledi.


Haberi alan Korkmaz'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

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