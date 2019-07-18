Çamdağı Barajı ihale aşamasına geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdür Vekili Dr. Recep Kılıç, Genel Müdür Yardımcıları Sebahattin Belik ve Sezar Ercan, teftiş kurulu başkanı, 1. hukuk müşaviri ve daire başkanlarıyla bir araya geldi. SASKİ Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda SASKİ bürokratlarından devam eden çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Yüce, “Yüksek motivasyon ve kaliteli hizmet anlayışımızla şehrimizin altyapı anlamında gelişimini sürdüreceğiz. Üzerimizdeki sorumlulukların bilincindeyiz. Şehrimizin tamamında işimize dört elle sarılacağız” dedi.

Şehrin su potansiyeli artıyor

Sakarya'nın nüfusunun 1 milyonu aştığını aktaran Başkan Yüce, “Şehrimizin cazibesi her geçen gün artıyor. İlerleyen yıllarda nüfusumuz daha da artacak. Bu nedenle bir doğa harikası ve şehrimiz için bir nimet olan Sapanca Gölü'ne alternatif olacak kaynak çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu yılın sonunda Akçay Barajı'nda su tutmaya başlayacağız. Sanayi yatırımlarıyla su ihtiyacının daha da artacağı kuzey ilçelerimizin su geleceğini garanti altına almak için Çamdağı Barajı'nı inşa edeceğiz. İhale aşamasına gelen bu barajımızı yap-işlet-devret yöntemiyle şehrimize kazandırmak için gerekli adımları atmaya başlayacağız. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Akyazı'da inşa edilen Ballıkaya Barajı'nda ise gövde tamamlanmak üzere” diye konuştu.

Atıksu yatırımları hız kazanacak

Başkan Yüce sözlerinin devamında, “Musluklara Türkiye'nin en kaliteli içmesuyunu ulaştırıyoruz. Kırsalda bulunan bazı bölgelerimiz haricinde nüfusumuzun çok büyük bir kısmına birinci sınıf su sağlıyoruz. Kalan bölgelerimiz için de çalışmalarımız olacak. Son yıllarda şehrimizin önemli bir bölümünü kuşatan kanalizasyon ağımızı genişletmeye devam edeceğiz. Taraklı Atıksu Arıtma Tesisimizi en kısa süre içerisinde tamamlayarak devreye alacağız. Kaynarca Atıksu Arıtma Tesisi için hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah orada da çalışmalarımıza başlayarak Türkiye ortalamasının üzerinde olan atıksu arıtma oranımızı çok daha ileri seviyelere taşıyacağız" şeklinde konuştu.