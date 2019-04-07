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Cami çıkışı uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen şahıs, sabah namazını kılıp camiden çıkan esnafı, çay ocağında bıçaklayarak öldürdü.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen şahıs, sabah namazını kılıp camiden çıkan esnafı, çay ocağında bıçaklayarak öldürdü.


Olay, Akyazı ilçesi Merkez Yeni Cami'de meydana geldi. Sabah namazını kıldıktan sona cami bahçesinde çay içen Temel Bilgiç, o esnada psikolojik sorunları olduğu öne sürülen E.Ö. tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda boğazından aldığı bıçak darbeleri nedeniyle Temel Bilgiç hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşların 112 Sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan Temel Bilgiç'in öldüğünü tespit etti.


Olay sonrası şüpheli gözaltına alınırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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