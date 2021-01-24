İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cami minaresine Türk bayrağı asmaya çalışırken intihar sandılar

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir genç, yapımı devam eden Şehitler Camii’nin minaresine Türk bayrağı asmak istedi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir genç, yapımı devam eden Şehitler Camii'nin minaresine Türk bayrağı asmak istedi. Çevredeki vatandaşların intihar girişimi sanması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.


Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Karasu ilçesi İncilli Mahallesi pazar yeri otoparkında yapımı devam eden Şehitler Camii'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Bilgin Ş. isimli genç, caminin minaresine çıktı. Genci minarede gören çevredeki vatandaşlar, intihar girişimi sanarak itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda intihar girişimi olmadığını belirledi. Bayrak sevdalısı olduğu öğrenilen Bilgin Ş.'nin minareye çıkarak Türk bayrağı asmak istediği ortaya çıktı. Bayrağı minareye asamayan genç, caminin minaresinden inerek olay yerinden ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.