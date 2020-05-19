Camiler pandemi sonrasına hazırlanıyor

Vatandaşların ibadetlerini temiz bir ortamda yapmalarının yanı sıra korona virüs sürecinden olumsuz anlamda etkilenmemesi için harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki tüm camileri baştan aşağı temizleyerek hijyenik hale getiriyor. Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vatandaşların pandemi dönemini sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirmeleri için Serdivan Belediyesi'nin tüm personel ve ekipmanıyla 24 saat görev başında olacağını söyledi.