Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda vefa konusu ele alındı

Camiler ve Din Görevlileri Haftası, 1986 yılından beri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öncülüğünde 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanıyor. Tüm ülkede olduğu gibi Sakarya'da da kutlanan günün teması cami, din görevlileri ve vefa konusu olarak belirlendi. Bu kapsamda Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2021 yılının teması olan cami, din görevlileri ve vefa konusu üzerinde açıklamalarda bulundu. İl Müftülüğü 'nün toplantı salonunda gerçekleşen programda açıklamalarda bulunan Başiş, kutlama etkinliklerinin hafta boyunca çeşitli etkinliklerle devam edeceğini belirtti.

Mümin ve cami, birbirlerini onaran iki vefalı dosttur

1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Hasan Başiş, “Dinimiz İslam'ın şartlarından birisi bilindiği gibi namazdır. Camiler ve mescitler tarih boyunca da Müslümanların ibadethanesi olmuştur. Peygamber efendimiz hicret ettiğinde Medine'ye varır varmaz ilk icraatı Mescid- Nebevi'yi inşa etmek olmuştur. O günden itibaren de tarih boyunca bütün Müslümanlar cami merkezli bir hayat sürmüşlerdir. Yeni kurulan şehirlerde cami merkez olarak belirlenmiştir. İnsanımız kurduğu her yerleşim yerine, yaşadığı her mahalleye bir cami inşa etmeyi asla ihmal etmemiş cami ve cami görevlisi hayatın her aşmasındaki önemli yerini korumuştur. Maddi imar ile manevi imarı birlikte uygulamışlardır. Camiler, müminlerin günde beş vakit ziyaret edip orada hayat buldukları; ibadet yerleri olmanın yanında, eğitim ve öğretimin yapıldığı birer ilim ve irfan mekanlarıdır. Okunan hutbeler, yapılan vaaz ve nasihatler ile her yaştan insana dini bilgilerin öğretildiği, kalplere Allah, Peygamber, vatan ve millet sevgisinin yerleştirildiği, müminlerin bir araya geldiği, kaynaştığı, huzur bulduğu, gönüllerin imar edildiği mekanlardır. Mümin ve cami, birbirlerini onaran iki vefalı dosttur. Erkeğiyle kadınıyla, büyüğüyle küçüğüyle, yaşlısıyla genciyle tüm müminlerin kendilerini yetiştirdiği, olgunlaştırdığı mübarek mekanlardır” dedi.

Cami görevlileri, günlük hayatın her safhasında yer almıştır

Cami görevlilerinin her alanda hizmet verdiğini belirten Başiş, “Cami görevlileri, Kur'an Kursu öğreticilerimiz, Din Hizmetleri uzmanlarımız, vaizlerimiz, din görevlilerimiz, sosyal hayatta insanımızın doğumu, ölümü, sünneti, düğünü aile anlaşmazlıkları dahil günlük hayatın her safhasında yer almış, topluma gerektiğinde imamlık, gerektiğinde danışmanlık, rehberlik yapmış ihtiyaç duyduğu her alanda yanında yer almıştır. Diyanet İşleri Başkanlığımızca Ekim ayının ilk haftası 1986 yılından 2003 yılına kadar Camiler Haftası olarak, din görevlilerimizin camilerden bağımsız düşünülemeyeceğinden hareketle 2003 yılından itibaren de ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası' olarak kutlanmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığımız 2011 yılından itibaren her hafta farklı bir tema işleyerek hafta içerisinde çeşitli etkinlikler ve faaliyetler icra ederek toplumumuzun her kesimine ulaşmaya çalışmaktadır. Bu yıl etkinlikler uzun süredir dünyayı etkisi altına alan salgın hastalıkla mücadele göz önünde bulundurularak ağırlıklı bir şekilde yerel ve ulusal TV, radyo kanallar, sosyal medya araçları ve diğer dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecektir. Haftamızın tüm görevlilerimiz, vatandaşlarımız, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını, bütün insanlığın bu salgın hastalıktan bir an önce kurtulmasını Rabbimizden niyaz ediyorum” diye konuştu.