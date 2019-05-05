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Camilerde Ramazan temizliği devam ediyor

Adapazarı Belediyesi yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle camilerde ramazan temizliği çalışmalarını sürdürüyor.


İlçe Müftülüğü ile ortak çalışma yürüten Adapazarı Belediyesi yaklaşan Ramazan ayında camilerde kapsamlı temizlik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Ramazan hazırlıkları kapsamında güzel bir çalışma başlattıklarının bilgisini veren Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Seçim öncesi hemşehrilerimizle yaptığımız istişareler neticesinde planladığımız çalışmaları programlamaya başladık ve talepleri içeren notlarımızı şimdi uygulamaya geçiyoruz. Ramazan ayı için de şehrimizi memnun edeceğine inandığımız güzel bir çalışma daha başlattık” dedi.


Ramazan ayının manevi ruhuna uygun, şehir insanının hayatlarını kolaylaştıran çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başkan Işıksu, “Hemşehrilerimizin arzu ettiği, bizlere ilettiği çalışmaları sorumluluğumuz doğrultusunda hayata geçirmek asli görevimiz. İlçe Müftülüğümüzle başlattığımız ortak çalışma neticesinde ekiplerimiz camilerimizde kapsamlı temizliği sürdürüyor. Oluşturduğumuz program dahilinde merkez mahallelerimizden başlayarak ihtiyacı tespit edilen ve İlçe Müftülüğümüzün bizlere ilettiği camilerimizde yaptığımız çalışma sonucunda, hemşehrilerimiz huzurla ibadetlerini yapabilecekler. Adapazarı'mızı çok seviyoruz, gayretle çalışarak şehrimiz insanının hayatını kolaylaştıracak hizmetler sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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