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Camili Bilgi evi kursiyerlerinden askerlere bere

Adapazarı Belediyesi Camili Bilgi evi el işi kursiyerleri, Suriye’de mücadele veren askerlerimiz için bere örüyor.

Adapazarı Belediyesi Camili Bilgi evi el işi kursiyerleri, Suriye'de mücadele veren askerlerimiz için bere örüyor.


Adapazarı Belediyesi Camili Bilgi evi Müdürlüğü ve Yenikent Halk Eğitim Merkezi hocalarının iş birliği ile Suriye'de mücadele veren askerlerimiz için bere ve ihtiyaç sahipleri için bez torba dikiyorlar. Camili Bilgi evini ziyaret eden Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer yaptığı açıklamada, “Kursiyerlerimizi kurs hocalarının önderliğinde Suriye'de mücadele veren askerlerimize yönelik yapmış olduğu bu anlamlı faaliyetten dolayı tebrik ediyorum. İlçemizde üç farklı yerde hizmet veren Bilgi evlerimizde çeşitli alanlarda açmış olduğumuz kurslara ilgi her geçen gün artıyor. Bizde buna paralel olarak gelen kurs taleplerini değerlendirerek yeni kurslar açıyoruz” dedi.

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