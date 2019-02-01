Camili Bilgievi'nden “Ahşap Yakma” etkinliği

Adapazarı Belediyesi Camili Bilgievi, Yenikent Halk Eğitim Merkezi ve ilçede bulunan bir alışveriş merkezi işbirliği ile 'Ahşap Yakma' etkinliği düzenledi.

Adapazarı Belediyesi Camili Bilgievi tarafından düzenlenen “Ahşap Yakma” etkinliği 3 saat sürdü. AVM'ye gelen müşterilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, büyük küçük içinde sanat sevgisi taşıyan herkes Yenikent Halk Eğitim Merkezi Hocaları Bahar Din ve Havva Fırat eşliğinde ahşabı yakarak boyamanın keyfini yaşadı. Ahşap yakma etkinliğine katılım beklenenden çok oldu. Adapazarı Belediyesi Camili Bilgievi, AVM'deki farklı etkinliklerine Yenikent Halk Eğiitm Merkezi'nden almış olduğu kurs hocaları ile devam edecek.