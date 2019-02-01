İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Camili Bilgievi'nden “Ahşap Yakma” etkinliği

Adapazarı Belediyesi Camili Bilgievi, Yenikent Halk Eğitim Merkezi ve ilçede bulunan bir alışveriş merkezi işbirliği ile ’Ahşap Yakma’ etkinliği düzenledi.

Adapazarı Belediyesi Camili Bilgievi, Yenikent Halk Eğitim Merkezi ve ilçede bulunan bir alışveriş merkezi işbirliği ile 'Ahşap Yakma' etkinliği düzenledi.



Adapazarı Belediyesi Camili Bilgievi tarafından düzenlenen “Ahşap Yakma” etkinliği 3 saat sürdü. AVM'ye gelen müşterilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, büyük küçük içinde sanat sevgisi taşıyan herkes Yenikent Halk Eğitim Merkezi Hocaları Bahar Din ve Havva Fırat eşliğinde ahşabı yakarak boyamanın keyfini yaşadı. Ahşap yakma etkinliğine katılım beklenenden çok oldu. Adapazarı Belediyesi Camili Bilgievi, AVM'deki farklı etkinliklerine Yenikent Halk Eğiitm Merkezi'nden almış olduğu kurs hocaları ile devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.