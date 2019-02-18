Camili Bilgievi'nden file örme etkinliği gerçekleşti

Adapazarı Belediyesi Camili Bilgievi üyeleri şehir merkezinde bulunan bir alış veriş merkezinde düzenlediği “Emeğin El İzleri” etkinlikleri devam ediyor. Camili Bilgievi tarafından düzenlenen son etkinlikte Yenikent Halk Eğitim Merkezi hocaları Nergis Karaca ile Çiğdem İşcan'ın önderliğinde rengarenk fileler örüldü. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler belirli aralıklarla devam edecek.