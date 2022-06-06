Cankurtaranlar göreve henüz başlamadı, Büyükşehir bir kez daha uyardı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Kuzey sahillerimizde göreve hazırlanan cankurtaranlarımız sıfır kayıp hedefiyle eğitimlerine ara vermeden devam ediyor. Tüm personelimiz şu anda kuzey bölgesinde tatilcilerin yaz sezonunu sorunsuz ve güvenli bir şekilde geçirebilmesi için sıkı bir hazırlık yapıyor. İtfaiye Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde mülakatlarla belirlenen cankurtaranlarımıza teorik ve uygulamalı eğitim veriyoruz. 15 Haziran'da başlayacağımız görev öncesinde denize girip açılan ve hayatını riske atan vatandaşlarımızın olduğunu üzülerek öğrendik. Vatandaşımızın hayatını riske atmaması için yeniden uyarıyoruz. Lütfen, cankurtaran görevi öncesinde denize girip tehlike oluşturmayalım. Lütfen bu uyarıyı dikkate alalım” denildi.