Çark Caddesi binlerce misafirini yeni yüzüyle ağırlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin trafiğe kapalı yürüyüş bölümü, tahrip olan bölgelerin sil baştan yenilenmesinden sonra binlerce kişiyi yeni yüzüyle ağırlamaya başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin sembol olan noktalarında yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Şehrin donatı alanlarına önemli dokunuşlar yapan Büyükşehir, projeler üretirken mevcut alanlara da önemli revizeler yapıyor. Bu çerçevede Çark Caddesi'nin trafiğe kapalı olan yürüyüş bölümünde önemli bir çalışma başlatılmıştı. Caddenin taş yollarının büyük bölümü kırılarak yeniden inşa edildi. Yürüyüş bölümü, kanal geçişleri, yol kenarındaki renkli taşlar önemli ölçüde yenilendi. Ayrıca tahrip edilen bazı alanlar ise tamir edildi. Şehrin sembolü olan cadde, her gün gelip geçen binlerce kişiyi yeni yüzüyle ağırlamaya başladı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Sakarya'mızın en önemli noktalarını şehrimize yakışır şekilde yeniden dizayn ediyor, ekiplerimizle sahada 24 saat mesai kavramıyla çalışıyoruz. Bu çerçevede Çark Caddesi'nde yapılan geniş çalışmanın sonuna geldik. Yeni haliyle görsel olarak daha düzenli bir hale geldi. Şehrimize hayırlı olsun” denildi.