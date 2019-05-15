Çark Caddesi'nde 103 metrelik Türk bayrağı açıldı

Sakarya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle düzenlenen 'Gençlik Haftası' yürüyüşünde 103 metrelik Türk bayrağı açıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle 15-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 'Gençlik Haftası' kutlamaları kapsamında Sakarya'da 'Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüşe İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gençlik ve Spor İl Müdür yardımcıları, Okul müdürleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri ve sporcuları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Milli mücadelenin 100. yılında gençlik haftası kutlamaları yürüyüşü mehteran takımı eşliğinde Sakarya Kapalı Yüzme Havuzu bahçesinde başladı. Çark Caddesi istikametine doğru yürüyen gençler, Atatürk resmi olan bayrak ve 103 metrelik Türk bayrağı açtı. 15 Temmuz Demokrasi meydana kadar yürüyen gençler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program Atatürk anıtına koyulan çelenkle son buldu.