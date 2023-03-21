Çark Caddesi'ne dekoratif dokunuşlar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nce devam eden desenli yol, yürüyüş alanı, peyzaj alanı ve dekoratif aydınlatma uygulamalarıyla Çark Caddesi, şehrin yeni sosyal donatı merkezi haline dönüşüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin merkezdeki sembol noktalarına önemli dokunuşlar yapmaya devam ediyor. Sakarya için tarihi öneme sahip olan, şehrin sembolü haline dönüşen Çark Caddesi'nde de tarihi bir adım atıldı. Caddenin Millet Bahçesi'ne kadar olan trafiğe açık bölümü, sosyal bir alan haline geliyor. Kaldırım, desenli taş yürüyüş alanı, peyzaj bölümleri, bisiklet yolu ve peyzaj alanlarını kapsayan projenin büyük bir bölümü tamamlandı. Çalışmaların hızlandığı bölgede kaldırım, yürüyüş alanı ve bisiklet yolu imalatında sona gelindi. Son günlerde ise asfalt sürecinin tamamlanması için dolgu, düzeltme ve bitümlü temel malzeme serimi işlemleri süratle tamamlanıyor. Yolda hazırlık süreci tamamlandığında asfalt serimi ve sonrasında boyalı işleme uygulaması yapılacak. Yalnızca Adapazarı'na geliş şeridinin açık olacağı (tek şerit) yaklaşık 500 metrelik alan daha sonra dekoratif aydınlatmalarla süslenecek.