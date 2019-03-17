Çark Deresi kenarı bisiklet ve yürüyüş yollarıyla buluşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden Sapanca Gölü kıyılarına ulaşacak yeni yürüyüş ve bisiklet yollarının ilk etabında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yazlık Kavşağı'ndan Ayçiçek Vadisine uzanacak olan 10 kilometrelik bisiklet güzergâhında zemin iyileştirilmeleri yapıldı. Bordür çalışması ve elektrik direklerinin dikim işlemleri devam ediyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın projesini müjdelediği, ilk etap için ihalesini tamamlamış olduğumuz bisiklet yollarında çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimizde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacı ile çıktığımız bu yolda Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ile Mithatpaşa Vagon Park arasını kapsayan etabımız için Yazlık Kavşağı'ndan Yenikent istikametinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu proje ile Çark Deresi kenarını zenginleştirerek yeni bir yaşam alanı haline dönüştüreceğiz. İnşallah ilk etap çalışmalarımızı yakın bir zamanda bitirerek vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız” sözlerine yer verdi.