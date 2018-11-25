Çark Deresi kenarında dönüşüm projesi

Serdivan Belediyesi'nin Çark Deresi kenarında 36 bin metrekare alan üzerinde hayata geçireceği dönüşüm projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Proje kapsamında son durum hakkında bilgi veren Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, projenin önemli bir kısmını tamamladıklarını belirterek, “Projenin ilk etabı olan 2 bin 200 metre uzunluğundaki hat üzerinde çift taraflı bordür çalışmalarını noktaladık. Bölgeye estetik bir görünüm kazandıracak modern aydınlatma sisteminin de alt yapı çalışmaları tamamlandı. Etabın 1 buçuk kilometre uzunluğundaki kısmında zemin düzenleme çalışmalarımızı da tamamlayarak kullanıma hazır hale getirdik” dedi.

Çalışmalar kapsamında bölgede yürüyüş yolunun yanı sıra çocuk oyun grupları ve dinlenme alanlarının da yer alacağını söyleyen Başkan Alemdar, “İnşallah tüm hızıyla devam eden dönüşüm projemizin çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak, şehrimizin önemli simgelerinden birisi olan Çark Deresi'nin etrafını eski günlerine tekrar kavuşturacağız. Çark Deresi'ne modern ve estetik bir kimlik kazandırırken, hemşehrilerimize de keyifli zaman geçirebilecekleri yeni buluşma noktası sunacağız” diye konuştu.