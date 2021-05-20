Çark Deresinin çevresi temizleniyor

Bu kapsamda derenin etrafında görüntü kirliliği ve çöp birikmesine sebep olan otlar kesilerek temizlik çalışması yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Çark Deresi çevresinde gerçekleştirilen temizlik çalışmaları devam ediyor. Konuya ilişin SASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Çark Deresi ve çevresinde mevsimlere bağlı olarak değişen bitki örtüsü ile birlikte dere etrafında oluşan büyüyen bitkiler ve otlar, içerisinde barındırdıkları çöpler ile birlikte çirkin bir görüntü oluşturmaktadır. Bu kapsamda ekiplerimiz tarafından derenin etrafında Tarihi Beşköprü'den (Jüstinyen Köprüsü'nden) başlayarak 32 Evler bitimine kadar yaklaşık olarak 10 kilometrelik alanda görüntü kirliliği ve çöp birikmesine sebep olan otlar kesilerek temizlik çalışması yapılmıştır. Temizlik çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğimizi belirterek çöplerin Çark Deresi'ne atılmaması ve derenin kirletilmemesi hususunda vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.