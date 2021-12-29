Çark Deresi'nin doğası böyle korunuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Çark Deresi'nin şehir merkezinden geçen bölümlerinde toprak, ot, taş ve çöp temizliği yaparak derenin doğasını koruyarak haşerat ve kötü koku oluşumu önlüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) Çark Deresi'nde rutin temizlik işlemlerine devam ediyor. Düzenli aralıklarla temizlenen derenin Kent Park ve Yazlık bölgesi arasındaki 4 kilometrelik bölümünde detaylı bir çalışma yapılıyor. Dere yatağında ve çevresinde biriken torak, ot, taş ve çöpler suyla temizleniyor. Böylelikle Sakarya'nın sembolü olan Çark Deresi'nin doğası korunurken, kötü koku ve haşere oluşumunun da önüne geçiliyor.

SASKİ'den yapılan açıklamada, “Serdivan ve Adapazarı bölgesinden geçen Çark Deresi'nde suyun temizliği ve doğasının korunması için temizlik çalışmalarımız devam etmektedir. Tankerimiz ve temizlik araçlarımızla dereye sürekli olarak işlem yapıyoruz. Yaptığımız çalışmada biriken toprağın suyla birlikte temizlenmesini sağlayıp, ot, taş ve çöpleri ortadan kaldırıyoruz. Bu sayede sinek, böcek ve birçok çeşit haşerenin oluşumu ile kötü kokunun ortaya çıkmasını engelliyoruz. Vatandaşlarımız için rahatsızlık oluşturabilecek her tür konuya müdahale edilmekte ve gerekli tedbirlerimiz alınmaktadır” denildi.