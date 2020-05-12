Çarşamba pazarı sıkı tedbirler ile açılacak

13 Mayıs Çarşamba gününden itibaren Çarşamba Pazarı'nın meyve-sebze ve giyim kısımlarında geçici olarak sadece Sakarya da ikamet eden yerel esnaf tarafından kurulan tezgahlar ile hizmet verileceğini ifade edildi.

Erenler de Çarşamba günleri kurulan ve korona virüsü tedbirleri kapsamında geçici olarak açılmayan Çarşamba Pazarı bu hafta açılıyor. 13 Mayıs Çarşamba gününden itibaren alınacak sıkı tedbir ve önlemler ile pazarın açılacağını ifaden eden Erenler Belediye Başkan Fevzi Kılıç, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karara göre meyve-sebze ve giyim pazarında geçici olarak sadece Sakarya da ikamet eden yerel esnafımız tarafından kurulan tezgahlar ile hizmet verilecek. Aynı zamanda tezgahlar arasında 2,5-3 metre mesafe olacak. Pazara giriş noktaları Belediyemiz Zabıta ekipleri ve Polis Ekipleri tarafından kurulan barikatlar ile sağlanacak ve maskesiz vatandaşların geçişine izin verilmeyecek, kendilerine maske temin edilecek. Aynı zamanda Pazar yerine girecek olan vatandaşların ateşi olup olmadığı kontrol edilecek. Pazarcı esnafımızın ve vatandaşlarımızın sosyal mesafe kuralı başta olmak üzere tüm tedbirlere uymaları büyük önem arz ediyor” dedi.