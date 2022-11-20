Çatıda çıkan yangın iki katlı evi alev topuna çevirdi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde iki katlı yazlık evin çatı kısmında çıkan yangın, evi adeta alev topuna çevirdi. Ekiplerin seferber olduğu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Arifağa Mahallesi'nde H.T.'ye ait iki katlı yazlık evin çatı katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın evi adeta alev topuna çevirirken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.