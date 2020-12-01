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Çelişkili ifade sonları oldu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerinin sorgusunda çelişkili ifade veren ve 6 ayrı evde hırsızlık yaptıkları öğrenilen iki hırsızlık şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerinin sorgusunda çelişkili ifade veren ve 6 ayrı evde hırsızlık yaptıkları öğrenilen iki hırsızlık şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri, meydana gelen hırsızlık olayları kapsamında sanayi bölgesinde bulunan bir hurdacıya çuval içerisinde çok sayıda bakır, çelik eski tencere ile kazan getirdiği görülen S.Y. ve B.D. isimli iki erkek şahıstan şüphelenerek inceleme başlattı. Çelişkili ifadeler veren şahıslar jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sırasında şahısların Akyazı Taşyatak Mahallesi'nde bulunan 6 ayrı evde hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri öğrenilirken ele geçirilen çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından ise şahıslar adliyeye sevk edilecek.

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