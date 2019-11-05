‘Çevir Bakalım' etkinliği SAÜ'de düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Fuat Sezgin Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe katılan öğrenciler, hem eğlendi hem de kıyasıya mücadele etti. Çevir Bakalım etkinliğine 9 adet komisyondan oluşturulan takımlar mücadele etti. Eğitim, Kurumsal İletişim, Teknik Gezi, Toplumsal Duyarlılık, Bilişim ve Medya, Proje, Eğitim, İnsan Kaynakları ile Finansal başlıklı komisyonlar, etkinlikte birbirleriyle mücadele etti.

Hazırlanan çarkı çeviren komisyonlar, çarkta kendilerine denk gelen oyunları oynayarak kendi aralarında 1 dakikalık süreyle yarıştılar. Etkinlikte ‘bilgi yarışması', ‘sessiz sinema', ‘ben kimim', ‘bilmece', ‘tabu', ‘şıklı sorular' ve ‘izle söyle' olmak üzere toplam 7 oyun oynandı. Takımlar arasında beraberlik olduğu zaman beraberliği bozmak adına tabu oyunu oynandı.

Yaklaşık iki saat süren etkinlikte Sosyal Faaliyet komisyonu, diğer komisyonlara üstünlük sağlayarak birinci olmaya hak kazandı.