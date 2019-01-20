'Çevre Dostu Çocuk Tomurcuk' 52 okulda 4 bin 800 öğrenciyle buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi eğitim yılının ilk döneminde ‘Çevre Dostu Çocuk Tomurcuk' projesi ile 52 okulda 4 bin 800 öğrenciye çevre eğitimleri sundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hayat geçirilen ‘Çevre Dostu Çocuk Tomurcuk' projesinde ilk dönem eğitimleri tamamlandı. ‘Çevre Dostu Çocuk Tomurcuk'un 52 okulda 4 bin 800 öğrenciyle buluştuğunu kaydeden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, yeni eğitim döneminde de öğrencilerimizin çevre bilincinin gelişmesine katkı sunacağını belirtti.

Açıklamalarına devam eden Recep Karamehmetoğlu, “Çevre Dostu Çocuk Tomurcuk' eğitimiyle birlikte çocuklarımızda çevre bilincinin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Henüz küçük yaşlarda çocuklarımızın alacakları bu eğitimle birlikte davranışlarında çevreye karşı kalıcı etkiler oluşturulması ve çevreye duyarlı bireylerin yetişmesini sağlamak niyetindeyiz. Bu dönem 52 okulda 4 bin 800 öğrenciye Tomurcuk eğitimleri sunduk. İnşallah yeni dönemle birlikte eğitimlerimize devam ederek daha çok minik öğrencimizin çevreye karşı duyarlı olmasını sağlayacağız” sözlerine yer verdi.