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Çevre illerden getirdikleri uyuşturucuyu Sakarya'da satmaya çalıştılar

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden şehre uyuşturucu madde getirip satan 9 şüpheliyi 5 kilogram bonzai maddesiyle yakaladı.

Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 3'ü serbest bırakıldı.


Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde uyuşturucuya ve uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor. Ekipler, yaptıkları teknik takiple şehre uyuşturucu madde getirip satan 9 şüpheli tespit etti. Polis, takip ettiği şüphelileri uyuşturucu madde taşıdıkları sırada düzenlenen operasyonla yakaladı. Konuyla alakalı 9 şüpheli gözaltına alınırken araçlarda yapılan aramada ise 2 parça halinde zulalanmış toplam 5 kilogram bonzai maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 9 kişiden 6'sı tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere toplamda 3 kişi serbest bırakıldı.

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