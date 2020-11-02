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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sakarya'da 1061 ve 451 yaşında iki anıt ağacı olduğu bilgisini paylaştı

SAKARYA (İHA) – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 1061 ve 451 yaşında olan iki anıt ağacı olduğu bilgisini paylaştı.

SAKARYA (İHA) – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 1061 ve 451 yaşında olan iki anıt ağacı olduğu bilgisini paylaştı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce paylaşılan bilgiye göre, Akyazı'da gövde çapı 245 santimetre, tepe çapı 14,5 metre ve 35 metre boyunda 451 yıllık, gövde çapı 255 santimetre, tepe çapı 11,25 metre ve 27 metre boyunda 1061 yıllık olan anıt ağaç niteliğinde 2 çınar ağacı olduğu bilgisini paylaştı. Kültürel mirasın yaşayan temsilcileri olan anıt ağaçlar, 900-1000 yıllık hayatları boyunca ülke tarihinin adeta kilometre taşı olma özelliğini bünyesinde barındırıyor.

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