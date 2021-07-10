Çevreci okula 'Yeşil Bayrak' ödülü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Mehmet Demir İlkokulu, 2 yıldır sürdürdüğü uluslararası ‘eko-okullar' programı kapsamında çevre konularında yaptığı eğitim çalışmaları, öğrenci ve çalışanlarda geliştirdiği çevre bilinciyle Yeşil Bayrak ödülü kazandı.

Serdivan Mehmet Demir İlkokulu 2 yıldır sürdürdüğü uluslar arası eko- okullar programı Yeşil Bayrak ödülünü almaya hak kazandı. 2019-2020 ile 2020-2021 eğitim öğretim yıllarında çevre konularında yaptığı eğitim çalışmaları, öğrenci ve çalışanlarda geliştirdiği çevre bilinciyle yeşil bayrak sahibi oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş tarafından ilkokula bayrak ve sertifikaları verildi. Konuyla ilgili okuldan yapılan paylaşımda, “Mutluyuz ve gururluyuz. Al yıldızlı bayrağımız ile birlikte Yeşil Bayrağımız göndere çok yakıştı. Emeği geçen öğretmen, öğrenci ve velilerimize çok teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.