Çevreci okullar ödüllerini aldı

Çevreye bizim elimizden atıkları atarsak, çevremiz kullanılamaz hale gelir. Onları bertaraf etmezsek doğduğumuz dünyada yaşayamayız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak olarak düzenlenen ve geleneksel hale gelen Bitkisel Atık Yağ ve Tekstil Atıkları Toplama Yarışması'nda kazanan okullar belli oldu. SGM konferans salonunda düzenlenen ödül törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin yanı sıra, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Mustafa Yıldırım, öğretmenler, öğrenciler ve okul müdürleri katıldı.

Öğrencilerde sıfır atık farkındalığı oluşması, yetişen yeni neslin bitkisel atık yağ ve tekstil atıkları toplama bilinci kazanması ve atıkların çevreye ve insanlara vereceği zararların önüne geçilmesinin hedeflendiği yarışma, Sakarya'da bulunan anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretim okullarının katılımları ile tamamlandı. Çevreyi korumanın öneminden bahseden Ekrem Yüce, “Gelecek için, insanlık için, dünya için bugün burada çok önemli bir etkinlikte buluştuk. Çevreye bizim elimizden atıkları atarsak, çevremiz kullanılamaz hale gelir. Onları bertaraf etmezsek doğduğumuz dünyada yaşayamayız. Sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarımız sadece bir proje değil, hayatın kendisidir. Çevreyi terk edemeyiz, yoksa çevreyle beraber yok oluruz” dedi.

Çevreye verilen değerin gelecek nesillere verilen en büyük hediye olduğunu belirten Başkan Yüce, “Kullanacağımız kadar kullanıp, kullandıklarımıza da heba etmeyelim, atıklarımızı mutlaka değerlendirelim. Gelecek nesilleri düşünmemiz lazım çünkü bu dünya bize ait değil. Çevremizi koruyup kollayarak kendimizden sonrasını düşüneceğiz. Bizde geleceği düşünerek Türkiye'nin en önemli çöp dönüşüm merkezini inşa ettik ve işletiyoruz. Çöplerimizi geri dönüştürürken elektrik enerjisi üretiyor ve geleceğimiz için temiz bir ortam oluşturuyoruz” diye konuştu.

Gelecek nesillerin şuanın küçükleri olduğunu belirten Ebubekir Sıddık Savaşçı, “Belediyeler sadece şehirleri imar etmez, aynı zamanda gençliği de ihya ederler. Ekrem başkanımıza eğitim ve öğrenci dediğimiz zaman hiçbir etkinliğimizi kaçırmaz, hep önceliği biz olmuşuzdur. Büyükşehir Belediyesine eğitime, öğretime, öğrenciye, öğretmene, idari kadrolara yani eğitim ordusuna verdiği değer için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Tören sonunda programa katılan öğrencilerden 10 kişiye çekilişle bisiklet hediye edilirken; yarışmalarda dereceye giren okullardan ödüllerini Başkan Yüce'den aldı.