Çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen kişiye denizde meydan dayağı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde çevreyi rahatsız ettiği öne sürülen kişi, denizin ortasında vatandaşlar tarafından meydan dayağına çekildi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde çevreyi rahatsız ettiği öne sürülen kişi, denizin ortasında vatandaşlar tarafından meydan dayağına çekildi. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Karasu ilçesi plajında meydana gelen olayda, çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen kişi, bir grup tarafından denizin içinde darp edildi. O anları saniye saniye cep telefonuyla kayda alan kişinin, “Hak ettiler, sabahtan beri herkese sövüp duruyorlar” sözleri dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerde, çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen kişiyi bir grubun darp etmesi, o anları kayda alan kişinin ise, “Hak ettiler, sabahtan beri herkese sövüp duruyorlar” demesi yer aldı.