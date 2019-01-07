Çeyrek final maçları izleyenleri büyüledi

Geleneksel Mahalleler arası Minikler futbol turnuvasında çeyrek final maçları tamamlandı. Kıyasıya geçen çeyrek final maçları sonucunda Camili, Karaman, Yenigün ve Tekeler Mahallesi yarı finale çıktı.

Adapazarı Belediyesi tarafından bu yıl 15'ncisi düzenlenen Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvası Dağdibi'nde bulunan Aygın Spor Tesisleri'nde bulunan halı sahasında devam ediyor. 15'nci Geleneksel Mahalleler arası Minikler Futbol turnuvasında çeyrek finalde Cumartesi günü oynanan maçlarda Camili Ozanlar Mahallesinin 11-2 mağlup etti. İzleyenleri oldukça heyecanlandıran çeyrek finalin ikinci maçında Karaman, Çukurahmediye mahallesini 6-3 yendi. Kıyasıya geçen Pazar günü maçlarında Yenigün Mahallesi son dakikalarda bulduğu golle Semerciler mahallesini 4-3 yendi. Çeyrek finalin son maçında Tekeler Mahallesi Hızırtepe mahallesini 4-1 yenerek yarı finale çıktı. Mahalle muhtarlarının ve mahalle halkının yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmalar büyük coşkuyla izleniyor.

15'nci Geleneksel Mahalleler arası Minikler Futbol turnuvasında çeyrek final maçlarında Camili, Karaman, Yenigün ve Tekeler mahallesi rakiplerini yenerek yarı finale çıktı. Yarı Finalin ilk maçı 12 Ocak saat 14.00'de Camili ile Karaman Mahallesi karşı karşıya gelecek. Yarı finalin diğer maçında saat 15.00'te Yenigün ile Tekeler Mahallesi oynayacak. Yenikent derbisine sahne olacak yarı final maçında galip gelen mahalle takımı Yenigün Mahallesi ile Tekeler Mahallesi maçını kazanan takımla final maçında kupa için mücadele edecek.