CHP'nin 25 milletvekili Sakarya'ya gelerek Tank Palet eylemine destek verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Sakarya'da kiralanarak özelleşen Tank Palet Fabrikası için yaptığı açıklamada, “Vatan korumasını yapan Mehmetçik neyse burada eline makine alıp imalat yapan işçi bizim açımızdan odur” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 25 yıllığına kiralanarak özelleşen Tank Palet Fabrikasına tepkiler büyüyor. Son olarak başta CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24 milletvekili Sakarya'ya gelerek Tank Palet eylemine destek verdi. Ağbaba burada yaptığı açıklamada, tank palet işçisin vatan koruması yapan Mehmetçik neyse işçinin de aynısı olduğunu söyledi.

“Mehmetçik neyse işçimizde odur”

İşçilere seslenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba yaptığı açıklamada, “Tank Palet Fabrikası demek Türkiye demektir. Tank Palet Fabrikası Türk Silahlı Kuvvetleri demek, Mehmetçik demektir. Harb-İş işçisi sadece alın teriyle evine ekmek götüren işçi değildir sınırda savaşan Mehmetçiktir, sınırda savaşan Türk Silahlı Kuvvetleri askeridir. Harb-İş bekçisi vatan bekçisi diyoruz. Sakarya'da tank, palet üreten, obüs üreten işçi vatan bekçisi bir Mehmetçiktir diyoruz. 2. Ordu Komutanlığı askerleri veya 1. Ordu Komutanlığı veya sınırda görev yapan tabur özel bir firmaya, bir devletin emrine verilmiyorsa özelleştirilmiyorsa Harb-İş işçisi de, Tank Palet işçide özelleştirilemez, özelleştirilmesi düşünülemez. Bu bir siyasi partinin meselesi değildir. Sadece Harb-İş, Türk İş'inde meselesi değildir. Bu ülkede bulunan milyonların meselesidir. Nasıl ki şehit cenazelerinde, nasıl ki vatan korumalarında Türkü, Kürdü, Alevisi, hep beraber birlikteysek bu fabrikanın satışına karşı hep beraber omuz omuza mücadele etmemiz gerekiyor. Bir ordunun bir taburu ya da küçük bir bölüğü yabancı ülkelerin emrine verilemeyecekse buradaki tank palet fabrikası da başka bir devletin emrine verilemez. Bu kadar açık ve nettir. TSK'nın herhangi bir Mehmetçik silahıyla birlikte emrine verilemeyecekse Harb-İş işçisi de bir devlet ya da özel şirketin emrine verilemez. Burada çalışan her işçi her emekçi bir Mehmetçiktir. Vatan korumasını yapan Mehmetçik neyse burada eline makine alıp imalat yapan işçi bizim açımızdan odur” dedi.